Verstappen verbreekt bijzonder record van Schumacher

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Braziliaanse Grand Prix op een ijzersterke wijze op zijn naam. Hij verstevigde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. Verstappen zorgde er daarnaast ook voor dat hij een bijzonder record van Michael Schumacher uit de geschiedenisboekjes reed.

Verstappen heeft een aantal moeilijke raceweekenden achter de rug, maar hij heeft altijd de leiding in het wereldkampioenschap vastgehouden. Hij gaat al tijden aan de leiding van het wereldkampioenschap, want sinds de Spaanse Grand Prix van 2022 heeft geen andere coureur dan Verstappen het kampioenschap aangevoerd. Dit levert Verstappen nu een nieuw wereldrecord op dat hij overneemt van de legendarische Michael Schumacher.

Verstappen is nu namelijk de coureur die de meeste dagen achter elkaar het wereldkampioenschap aanvoert. Schumacher voerde vanaf de Amerikaanse Grand Prix in 2000 tot en met de Japanse Grand Prix in 2002 het wereldkampioenschap aan. In totaal stond zijn naam 986 dagen op één, maar dat record is nu uit de recordboeken verdwenen. In Brazilië evenaarde Verstappen het record van Schumacher en ging hij eroverheen. De Nederlander zal het record in de komende dagen gaan uitbreiden, aangezien er over een paar weken pas weer wordt geracet in Las Vegas. Als Verstappen dit jaar wereldkampioen wordt, dan wordt hij de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die meer dan 1000 dagen achter elkaar de kampioenschapsleider is.