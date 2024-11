Horner vergelijkt Verstappen met Senna: "Zelfde niveau als Donington 1993"

Max Verstappen reed afgelopen weekend een ijzersterke race op het circuit van Interlagos. In de regen vocht hij zich naar voren en kwam hij als winnaar over de streep. Red Bull-teambaas Christian Horner is onder de indruk, en hij maakt de vergelijking met een historisch kunststukje van Ayrton Senna.

Verstappen startte door een mislukte kwalificatie en een motorstraf als zeventiende op Interlagos. Het leek een lange middag voor hem te worden, maar Verstappen zette zijn frustratie om in motivatie. Hij vocht zichzelf naar voren en na de tweede herstart greep hij de koppositie. Hij reed vervolgens met speels gemak weg bij nummer twee Esteban Ocon, en hij wist de race te winnen.

Emotionele achtbaan

Red Bull-teambaas Christian Horner is zeer trots op de prestaties van zijn coureur. Na afloop moest Horner even bijkomen in gesprek met Motorsport.com: "Het was een emotionele achtbaan. We wisten na de sprintrace dat we een snelle auto hadden en we waren op zondagochtend ook de snelsten in Q1, maar we hadden gewoon erg veel pech in Q2. En doordat we ervoor hadden gekozen om hier een gridpenalty van vijf plaatsen te incasseren voor een nieuwe motor, vonden we onszelf ineens op de voorlaatste rij van de startopstelling terug."

Donington

Horner wist dat het daarna belangrijk was om de knop om te zetten. Verstappen deed dat, en Horner zag dat de Nederlander de frustratie omzette in motivatie: "Je moet dat vervolgens heel snel achter je zien te laten, want er is een race om je op te focussen. Maar de mentale weerbaarheid van Max en zijn vermogen om met dat soort tegenslag om te gaan, is voortreffelijk. Zijn start was geweldig. Wat hij tijdens die eerste ronde liet zien, aan de buitenkant van de bocht, was van hetzelfde niveau als Donington 1993."

Controle

Horner verwijst naar de regenrace waarin de legendarische Ayrton Senna op Donington Park in de eerste ronde vier auto's inhaalde. Ook toen werd de race verreden onder kletsnatte omstandigheden. Horner legt zijn mening verder uit: "Max haalde zes auto's in tijdens de openingsronde en hij was vervolgens de enige die echt naar voren kwam. Hij haalde ze één voor één in en hij ging telkens zo laat in de remmen voor de eerste bocht. Of het nu Lewis Hamilton of Oscar Piastri was, hij haalde iedereen in. En vervolgens ging hij bij een herstart voorbij aan Esteban, waarna hij de race controleerde door met speels gemak bij de rest weg te rijden, soms wel met een seconde per ronde."