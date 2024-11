"Hamilton kijkt uit naar kerst: "Auto was het hele weekend slecht"

Lewis Hamilton reed in Brazilië een rampzalige Grand Prix. Op de kletsnatte baan had Hamilton het enorm zwaar in zijn stuiterende Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen zat na afloop in zak en as, en hij stelt dat hij enorm uitkijkt naar de kerstdagen.

Hamilton kende een rampzalig weekend op het Braziliaanse asfalt in Sao Paulo. In de eerste vrije training en de sprintrace had Hamilton zeer veel last van het gestuiter, in de kwalificatie kwam hij niet door Q1 heen en in de race kwam hij met moeite naar voren. In de regen kon Hamilton niet toveren, en dat resulteerde in de teleurstellende tiende plaats. De Brit was daar dan ook niet blij mee.

Kerst

Na afloop van de race maakte Hamilton een terneergeslagen indruk. De teleurstelling was groot en Hamilton lijkt het seizoen helemaal af te schrijven in gesprek met Motorsport.com: "Als ze mij in de komende races een auto geven die niet stuitert, dan kan ik misschien een beter resultaat halen. Maar ja, ik kijk wel uit naar de kerst." Het gestuiter zorgde voor de nodige ongemakken. Gevraagd of dit door de auto of het circuit komt, reageert Hamilton duidelijk: "Door beide, maar het komt vooral door de auto. Daar was iets niet goed mee. Zaterdag was het verschrikkelijk, vandaag was het verschrikkelijk. De kwalificatie was slecht, de sprintrace was slecht. De auto was gewoon het hele weekend slecht."

Pijnlijk

Hamilton beleefde wel een memorabel weekend, aangezien hij een demorun mocht verzorgen in een McLaren van zijn idool Ayrton Senna. Brazilië is een bijzondere plek voor Hamilton, en dat maakte het nog pijnlijker: "Het voelt natuurlijk niet goed. Het is enorm slopend dat we deze slechte races in de tweede seizoenshelft hebben. Het enige wat ik kan zeggen is dat we elke keer als we aan een weekend beginnen, ons best doen. Maar dit was onacceptabel. Het is niet goed genoeg. Ik moet ook mijn verantwoordelijkheid nemen, maar ik doe het maximale met wat ik heb. Op een of andere manier was de auto dit weekend het slechtst. Ik weet niet wat het is, dat moeten we nog gaan uitzoeken."