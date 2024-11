Horner ontving bijzonder telefoontje na masterclass Verstappen

Max Verstappen reed gisteren één van de beste races uit zijn loopbaan. In Brazilië vocht hij zich in de stromende regen naar de overwinning. Red Bull-teambaas Christian Horner is apetrots, en hij onthult dat hij direct na de race een bijzonder telefoontje ontving van Bernie Ecclestone.

Verstappen reed een ijzersterke race op het circuit van Interlagos. De Nederlander startte op de zeventiende plek, en hij vocht zich naar voren. Terwijl zijn tegenstanders moeite hadden met het op de baan blijven, vloog hij naar de koppositie. Hij reed een reeks razendsnelle rondes en hij zette een grote stap naar de wereldtitel. Na afloop was de vreugde bij het team van Red Bull Racing dan ook zeer groot.

Red Bull-teambaas Christian Horner was enorm trots op de prestaties van zijn coureur. Vanzelfsprekend zorgde het weer tot de vraag of Verstappen misschien wel de beste coureur aller tijden is. Tegenover de internationale media wil Horner daar geen antwoord op geven: "Ik denk dat het moeilijk is om zulke uitspraken te doen over generatie op generatie. Maar Bernie Ecclestone belde me na de race op en hij zei: 'Ik heb alle groten gezien, maar dit is één van de beste die ik ooit heb gezien'. Hij is wat ouder dan ik ben en hij heeft wat meer gezien, dus dat is heel veel eer van iemand zoals hij."