Norris en Russell ontvangen boete en reprimande na 'valse' start

Lando Norris en George Russell zijn door de setwards bestraft voor hun 'valse start' tijdens de Grand Prix van Brazilië. Beide coureurs ontvangen een boete en een reprimande, terwijl beide VCARB-coureurs ermee wegkomen.

De start van de Braziliaanse Grand Prix werd eerder vandaag kortstondig uitgesteld. Lance Stroll was namelijk in de opwarmronde gespind en zijn bolide moest weggetakeld worden, waarna de wedstrijdleiding besloot om de start helemaal uit te stellen. De coureurs moesten op de grid blijven staan, maar dat deden een aantal rijders niet. Zo ging Lando Norris gewoon weer beginnen aan een opwarmronde en George Russell, Liam Lawson en Yuki Tsunoda volgden. Dit moment werd onderzocht door de stewards en zij hebben nu een oordeel geveld.

Lando Norris en George Russel worden verantwoordelijk gehouden voor het incident en ontvangen een boete van 5000 euro en een reprimande. De rest van de coureurs zouden daarop gereageerd hebben, waardoor beide VCARB-rijders niet bestraft werden.

