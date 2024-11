Leclerc gefrustreerd na lastige race in Brazilië: "Worstelden enorm met de auto"

Ferrari-coureur Charles Leclerc kende een zeer lastige Grand Prix van Brazilië. Dat had volgens de Monegask niet alleen te maken met de inschattingsfout van Ferrari en de ongelukkig rode vlag, maar ook met de moeilijk te besturen SF-24.

Charles Leclerc is sinds de zomerstop bezig aan een ijzersterke reeks. De Monegask wist twee van de zes Grands Prix te winnen en stond alleen in Singapore niet op het podium. Deze reeks hoopte hij in Brazilië een vervolg te kunnen geven met een overwinning, maar daar kwam de achtvoudig Grand Prix-winnaar geen seconde bij in de buurt. Hij mocht de race vanaf P6 aanvangen, waarna hij rondenlang op P5 reed achter Esteban Ocon en Yuki Tsunoda en voor Max Verstappen.

Inschattingsfout Ferrari

Leclerc kwam, nadat hij een aanval van de Nederlander succesvol had afgeslagen, in ronde 26 als eerste van de coureurs in de top zes naar de pits voor een nieuwe set intermediates. Hij hoopte in vrije lucht terecht te komen om op die manier de virtueel derde plaats over te nemen van Tsunoda, maar dit idee pakte compleet verkeerd uit door een inschattingsfout van Ferrari. "We hadden de lengte van onze eerste pitstop helaas onderschat", legt de man uit Monte Carlo uit. "We hadden het zo uitgedacht dat ik in vrije lucht terecht zou komen, maar ik kwam terecht achter Hamilton en Bearman. Daar verloren we enorm veel tijd."

"Het voelde niet echt fijn aan"

Bovendien werd er zo'n zes ronden na zijn pitstop met een rode vlag gezwaaid, wat in het nadeel was van Leclerc. Verstappen en Gasly waren namelijk nog niet gestopt en konden onder de rode vlag een 'gratis' pitstop maken. De Ferrari-coureur viel zodoende terug naar P7, maar ging niet bij de pakken neerzitten: hij passeerde Norris en Tsunoda en eindigde daardoor op P5. Na de race geeft de Monegask aan dat het hem inderdaad niet meezat met de inschattingsfout van zijn team en de ongelukkige rode vlag, maar hij wijst voor zijn moeizame race vooral naar een andere factor. "We worstelden enorm met onze auto", verklaart Leclerc. "We moeten terug gaan kijken naar de positie waarin we onze auto hebben gebracht dit weekend, want we worstelden echt heel veel met de auto. Het voelde niet echt fijn aan in deze omstandigheden."

Lichtpuntje

Ondanks het lastige weekend in São Paulo ziet de Ferrari-rijder toch een lichtpuntje: "We zijn in ieder geval voor beide McLarens geëindigd, wat we aan het begin van het weekend niet eens durfden te hopen. Dus het was uiteindelijk toch een beetje schadebeperking."