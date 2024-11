Zwaar gefrustreerde Russell stelt dat hij Mercedes-order had moeten negeren

Mercedes-coureur George Russell ging lang aan de leiding van de Braziliaanse Grand Prix, maar een ongelukkig getimede pitstop en een rode vlag gooiden roet in het eten. Na de race stelt de Brit dat hij zijn eigen gevoel had moeten volgen en zijn team had moeten negeren.

George Russell mocht de regenrace in Brazilië na een uitstekende kwalificatie aanvangen vanaf P2. De Brit had vanaf deze tweede positie een geweldige start en greep in bocht één driect de leiding van de Braziliaanse Gp. Deze hield hij, ondanks enorme druk van achtervolger Lando Norris, vast tot ronde 29. In die ronde kwam de VSC-situatie, die veroorzaakt was door Nico Hülkenberg, tot een einde, maar Mercedes besloot de rijder uit King's Lynn naar binnen te halen voor een nieuw setje intermediates. Dat bleek uiteindelijk de verkeerde keuze, want niet veel late werd er vanwege de harde crash van Franco Colapinto met de rode vlag gezwaaid, waardoor iedereen de pits in moest. Max Verstappen en de twee Alpine-coureurs, die nog niet waren gestopt, profiteerden hier optimaal van en konden hierdoor 'gratis' hun banden wisselen. Zij kwam zodoende voor George Russell terecht, die niet verder kwam dan een vierde plaats.

De Mercedes-rijder was na de race zwaar gefrustreerd, want hij wilde zelf eigenlijk geen pitstop maken, omdat hij de rode vlag naar eigen zeggen al aan zag komen. Hij stelt dan ook dat hij niet naar zijn team had moeten luisteren. "Het was 'box'. Ik zei 'stay out'. Mijn team zei toen opnieuw 'box', maar ik wilde buiten blijven. En ze zeiden weer 'box'. Ik zei opnieuw dat ik buiten wilde blijven, maar het team zij nog een laatste keer dat ik naar binnen moest komen voor nieuwe banden. Soms moet je op je gevoel vertrouwen. De laatste keer dat ik op mijn gevoel vertrouwde, ging dat vrij goed", doelt Russell op de beslissing om geen tweede pitstop te maken op Spa-Francorchamps. Hij finishte die race namelijk als eerste, al werd hij daarna vanwege een te lichte auto gediskwalificeerd.

"Hadden op zijn minst op P2 kunnen eindigen"

Maar denkt hij dat hij de race wel had gewonnen als hij zijn gevoel had gevolgd? "Wie weet of we de race hadden kunnen winnen. Maar als we geen pitstop hadden gemaakt, hadden we bij de herstart aan de leiding gelegen. Bovendien had ik de eerste 30 ronden het tempo gecontroleerd. Toen Lando achter ons zat, werd het ook duidelijk dat we een goede rechtelijnsnelheid hadden. Dus we hadden op zijn minst op P2 kunnen eindigen."