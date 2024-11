Verstappen laat Marko juichen: "Wereldtitel binnen handbereik"

Max Verstappen reed vandaag een ijzersterke race in Brazilië. De Nederlander reed een geweldige inhaalrace en hij won met een flinke voorsprong. Red Bull-adviseur Helmut Marko was enorm trots op zijn coureur, hij stelt dat de wereldtitel binnen handbereik ligt.

Verstappen begon de race op het kletsnatte Interlagos op de zeventiende plaats. Na een goede start sneed Verstappen door het veld heen, en na de tweede herstart greep hij de koppositie. Hij reed weg bij nummer twee Esteban Ocon en hij ging steeds sneller en sneller rijden. Hij verbeterde elke keer zijn eigen snelste ronde en hij gaf niemand de kans om de zege van hem af te pakken.

Eigen wereld

Red Bull-adviseur Helmut Marko had al een masterclass van Verstappen voorspeld. De Oostenrijker deelde zijn enthousiasme met de Duitse tak van Sky Sports: "Hij reed in zijn eigen wereld. Toen Max vrije lucht had, vloog hij. Zijn inhaalacties waren sensationeel ingezet en toen er veel regen viel, smeekte hij om de race te stoppen. Ik begrijp niet waarom ze nog twee gevaarlijke rondjes reden, maar het was een demonstratie van Max. Het is de juiste reactie op alles wat er in de laatste tijd aan de hand was."

Wereldtitel

Marko weet ook wat er goed ging in de race. Hij zag dat Verstappen gebruikmaakte van één van zijn sterkste punten. De teamadviseur legt uit wat de doorslaggevende factor was: "Het gaat om zijn ongelooflijke wagenbeheersing, vooral in de regen. Dat instinct leidt ertoe dat hij de limiet veel meer verkent dan wie dan ook. Dat was al het geval in 2016, dat was een vergelijkbare race. De wereldtitel ligt binnen handbereik."