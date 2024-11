Stella onder de indruk van Verstappen: "Hij reed een zeer indrukwekkende race"

Het team van McLaren kende een zeer teleurstellende race in São Paulo. De renstal uit Woking leek met Lando Norris vanaf pole position een grote slag te kunnen gaan slaan in de titelstrijd met Max Verstappen, maar dit liep totaal anders. De Nederlander won na een sterke inhaalrace en liep flink uit in het kampioenschap. Na de race spreekt Andrea Stella zijn bewondering uit richting de Nederlander.

De Grand Prix van Brazilië leek voor McLaren en Lando Norris dé uitgelezen mogelijkheid te zijn om de achterstand op titelrivaal Max Verstappen flink te verkleinen. De Brit startte de race in São Paulo namelijk vanaf pole position, terwijl de Nederlander de Grand Prix moest aanvangen vanaf de zeventiende startpositie. Alles liep echter anders. Norris leek kans te maken op de zege, maar een verkeerde getimede pitstop en een rode vlag zorgden ervoor dat de man uit Bristol ver terugviel en Verstappen uiteindelijk de winst kon pakken. Norris zag Verstappen zodoende achttien punten uitlopen in het kampioenschap.

Stella verrassend positief na GP Brazilië

Als McLaren-teambaas Andrea Stella na de race voor de camera van Viaplay verschijnt, reageert de Italiaan nog verrassend positief. "Ja, als je start vanaf pole position, dan hoop je altijd dat je ook de race kan finishen op de eerste positie", begint de McLaren-teambaas. "De race was erg enerverend. Sommige situaties pakten niet in ons voordeel uit, en daardoor finishten we ver van het podium. Toch hebben we veel punten gescoord. Het was ook belangrijk om niet uit te vallen. Bovendien hebben we meer punten gescoord dan Ferrari, wat erg belangrijk is voor het constructeurskampioenschap. We hebben daardoor een sterke uitgangspositie voor de rest van het seizoen."

Pitstop onder VSC

De Italiaan stelt ook dat McLaren voor de volle 100% achter hun beslissing staat om een pitstop te maken aan het einde van de VSC-situatie, en legt uit waarom. "Wij dachten echt dat we op het juiste moment een pitstop maakten [met Norris, red.]. Het begon namelijk echt veel harder te regenen. Wij hebben er dan ook geen spijt van dat we die beslissing hebben gemaakt. Uiteindelijk was de beslissing van auto's achter ons - die besloten buiten te blijven - de beste, door de rode vlag die gezwaaid werd. We kunnen zeker leren van sommige dingen, maar kunnen ook zeker lichtpuntjes meenemen naar de laatste drie races van het seizoen."

"Dit is waarom hij driemaal wereldkampioen is geworden"

De man uit Orvieto wil het echter niet alleen over zijn eigen team hebben. "Ik wil ook Max [Verstappen, red.] feliciteren. Hij heeft een hele sterke en erg indrukwekkende race gereden. Ook het team van Alpine heeft heel goed werk verricht. Zij verdienden het vandaag om op het podium te staan, dus mijn felicitaties aan hen."

Norris heeft momenteel een achterstand van 62 punten op de Nederlander, terwijl er nog maximaal 86 punten te verdienen zijn in 2024. Verstappen kan dus al ruiken aan zijn vierde wereldtitel, maar Stella wil de handdoek nog niet definitief in de ring gooien. "Het geloof [in het rijderskampioenschap, red.] is altijd afhankelijk van het aantal punten dat nog beschikbaar is", stelt de Italiaanse teambaas, die opnieuw zijn bewondering uitspreekt voor de inhaalrace van Verstappen. "Max heeft vandaag een sterk signaal afgegeven. Hij heeft ons er vandaag aan herinnerd waarom hij zo goed is en waarom hij al driemaal wereldkampioen is geworden. Hij is nu op weg naar zijn vierde titel, en dat is niet meer dan terecht. Zolang we wiskundig gezien nog kans hebben op de titel zullen we alles blijven geven om het hem lastig te maken."