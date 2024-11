Marko baalt van rode vlag: "Dit is heel irritant"

De kwalificatie in Brazilië was vandaag een zeer grote chaos. Er waren vijf rode vlaggen, en één van die incidenten zorgde ervoor dat beide Red Bulls afvielen in Q2. Het was een zeer controversieel moment, en ook Helmut Marko is er niet zo blij mee. De Oostenrijker is kritisch.

In het tweede gedeelte van de kwalificatie werd er in de slotminuut met de rode vlag gezwaaid na een crash van Lance Stroll. Het duurde echter zeer lang voordat er met de rode vlag werd gezwaaid. Hierdoor konden een paar coureurs hun rondje wel afmaken, en een aantal andere coureurs niet. Max Verstappen en Sergio Perez konden hun rondje niet afmaken, en dat zorgde voor zeer veel woede.

Ook Red Bul-adviseur Helmut Marko was niet blij met deze situatie. De Oostenrijker wees ook naar de plek van Red Bull in de pitlane. Bij Viaplay werd hij gevraagd naar de opvallende situatie in Q2: "Er is veel gebeurd. We stonden achteraan in de pitstraat, en toen kwam Ocon er ook nog tussen vanuit zijn garage. Het duurde ook meer dan dertig seconden voordat er met de rode vlag werd gezwaaid. Bij het incident met Alonso kwam er wel meteen een rode vlag. Dit is heel irritant, want we hadden een auto waarmee we om de topplekken konden vechten. Vanwege de omstandigheden vielen we af."