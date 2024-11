Verstappen witheet van woede: "Dit slaat nergens op!"

Max Verstappen kwam in de kwalificatie in Brazilië niet verder dan de twaalfde tijd. Door een tijdstraf zal Verstappen vanaf de zeventiende plaats starten. Hij viel af in Q2 door een controversiële rode vlag en daar was Verstappen zeker niet blij mee. Hij was woedend.

Verstappen was bezig met een goede kwalificatie. Hij ging als de brandweer en hij was veel sneller dan zijn concurrenten in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Na een door Carlos Sainz veroorzaakte rode vlag in Q2, ging de sessie met een beetje vertraging weer verder. Met nog een klein beetje tijd op de klok was Verstappen bezig met een snelle ronde, maar Lance Stroll was gecrasht in sector 1. De rode vlag volgde echter pas na een seconde of veertig. Hierdoor konden een paar coureurs, waaronder Verstappen, hun rondje niet afmaken.

Dertig seconden

Bij Verstappen kwam de stoom uit zijn oren. Hij was het niet eens met deze beslissing van de wedstrijdleiding. De Nederlander sprak zich daar fel over uit bij Viaplay: "Er vliegt iemand de muur in, dat moet meteen rood zijn. Ze laten het voor dertig, veertig seconden gewoon doorgaan zodat iedereen die daarvoor zit een rondje kan afmaken. Dit slaat echt helemaal nergens op."

Direct rood

Verstappen had liever een andere aanpak gezien, dan was er namelijk nog een kans geweest om de sessie te hervatten. Gevraagd of hij liever een directe rode vlag had gezien, reageert Verstappen zeer duidelijk: "Ja, die auto was gewoon kapot! Iedereen die erachter zat moet sowieso remmen. Die auto moet sowieso opgehaald worden. En ze laten het dan gewoon voor dertig, veertig seconden doorgaan. Echt belachelijk!"