Marko verwacht masterclass van Verstappen in regenrace

De kwalificatie in Brazilië viel gisteren letterlijk in het water. Door de vele regenval is de kwalificatie naar vandaag verplaatst. Vandaag kan er echter ook een buitje gaan vallen. Helmut Marko denkt dat dit een groot voordeel kan zijn voor zijn superster Max Verstappen.

Urenlang stond men gisteren te wachten in de pitlane. Er viel zeer veel regen, en dat zorgde ervoor dat het te gevaarlijk was om de kwalificatie te verrijden. Voor de coureurs was dat jammer, want ze hadden er overduidelijk veel zin in. Voor een aantal coureurs is de regen een voordeel, want dat kan hun sterke punt zijn. Dat geldt ook voor Max Verstappen, die in het verleden heeft laten zien dat hij een soort regentovenaar is.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dan ook dat de regen alleen maar een voordeel kan zijn. Als het vandaag weer regent tijdens de kwalificatie, en die kans is aanwezig, dan denkt Marko dat zijn coureurs kunnen schitteren. Bij Viaplay is hij daar nogal duidelijk over: "Dan staat Max op pole position en Checo staat dan mogelijk in de top tien." Verstappens gridstraf is volgens Marko dan geen probleem: "Max wint dan ook de race, ondanks zijn gridstraf van vijf plaatsen. Checo schuift op naar de zesde of zevende plaats. Ik weet nog dat Max hier ontzettend snel was in 2016. Hij crashte bijna op het rechte stuk met een snelheid van 200 kilometer per uur. Hij houdt van dit circuit en de omstandigheden."