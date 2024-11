Hamilton is het kwijt: "Kunnen de auto niet slechter maken"

Lewis Hamilton reed een kleurloze sprintrace in Brazilië. Terwijl alle aandacht uitging naar de strijd aan de kop van het veld, worstelde Hamilton met zijn Mercedes. Hamilton was na afloop enorm teleurgesteld en hij stelde dat zijn auto niet blij is met deze baan.

De organisatie had het circuit van Interlagos vlak voor de komst van de Formule 1 voorzien van een nieuw laagje asfalt. Dat heeft echter niets uitgemaakt, want de baan is enorm hobbelig. Vooral de Mercedessen lijken daar veel last van te hebben. Hamilton moest al vanuit het middenveld aan de sprintrace beginnen, en hij kon zich niet naar voren vechten. Op de tegenvallende elfde plek kwam hij over de streep.

Hamilton zocht na afloop van de sprintrace naar antwoorden. Hij wist het eventjes niet meer. De teleurstelling was groot, zo liet hij weten aan zijn landgenoten van Sky Sports: "Dit was waarschijnlijk één van de slechtste races van het jaar. De auto was echt all over the place. Het was echt heel, heel lastig. Onze auto voelt zich gewoon niet goed op deze baan. Gelukkige hebben we nu eventjes de tijd om een aantal veranderingen door te voeren in aanloop naar de kwalificatie. We kunnen de auto in ieder geval niet slechter maken."