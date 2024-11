Stewards vellen oordeel over bijzondere overtreding Pierre Gasly

Pierre Gasly moest zich gisteren na de sprintkwalificatie melden bij de stewards. De Fransman was namelijk te laat bij de online drivers' briefing. De stewards hebben het voorval onderzocht en zijn tot een oordeel gekomen.

Ieder raceweekend vindt er een vergadering plaats waar alle Formule 1-coureurs bij aanwezig moeten zijn: de drivers' meeting. Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt heeft de FIA een speciale regel waarin staat dat iedereen op tijd aanwezig moet zijn. Dat gebeurde in São Paulo echter niet. Pierre Gasly was namelijk niet op tijd aanwezig bij de meeting, die online plaatsvond. Vanwege deze overtreding moesten de Fransman en een teamvertegenwoordiger van Alpine zich om 17:30 uur lokale tijd (21:30 uur Nederlandse tijd) melden bij de stewards.

Geen straf voor Gasly

De stewards hebben met Gasly en de teamvertegenwoordiger van Alpine gesproken, en besloten de man uit Rouen geen straf te geven. De reden hiervoor was het volgende: "De teamvertegenwoordiger legde uit dat de coureur probeerde in te loggen bij de videovergadering, maar dit lukte niet vanwege een storing in de draadloze verbinding. Het team heeft een afdruk van de foutmeldingen van het systeem verstrekt. De stewards zijn ervan overtuigd dat er een oprechte poging is gedaan om de vergadering bij te wonen. De coureur en de teamvertegenwoordiger stemden ermee in om de Race Director te ontmoeten om alle informatie te verkrijgen die mogelijk gemist was in het eerste deel van de bijeenkomst. Daarom ondernemen de stewards geen verdere actie", zo staat te lezen in het FIA-document.