Norris helemaal klaar met vragen over Verstappen: "Ik haat deze vragen"

Lando Norris zal de sprintrace morgen gaan aanvangen vanaf de tweede positie. De Brit kan prima leven met de tweede plek, maar is na de kwalificatie vooral klaar met vragen over de titelstrijd en over zijn titelrivaal Max Verstappen.

McLaren-coureur Lando Norris is de sprintpole in Brazilië nipt misgelopen. De Brit, die zowel in SQ1 als in SQ2 de snelste was, leek ook in het laatste en beslissende deel van de sprintkwalificatie op P1 te gaan eindigen, maar zag zijn teamgenoot en enige uitdager, Oscar Piastri, de pole voor zijn neus wegkapen. Norris deed nog wel een poging om de snelste tijd te veroveren van zijn Australische teamgenoot: "In mijn laatste rondje maakt ik wat foutjes, waardoor ik besloot om naar binnen te gaan. Maar het is een goed resultaat voor het team", vertelt Norris tegenover Viaplay.

De man uit Bristol is bovendien erg verrast door de McLaren-dominantie. "Ja, we hebben een grote stap gezet ten opzichte van eerder vandaag, want we worstelden enorm met de auto. Ik ben dan ook een beetje verrast dat we uiteindelijk zo snel waren vandaag, maar dat is erg fijn natuurlijk", vertelt de 24-jarige tegenover Viaplay.

"Het boeit me niet"

De McLaren-rijder hoopt dit weekend weer wat punten in te kunnen lopen op zijn titelrivaal Max Verstappen. Norris heeft in ieder geval zijn eerste slag geslagen door twee plaatsen voor de Nederlander te eindigen tijdens de sprintkwalificatie. Als de Brit gevraagd wordt of extra vertrouwen krijgt van het feit dat hij voor Verstappen zal starten morgen, geeft de Brit aan helemaal klaar te zijn met dit soort vragen.

"Het boeit me niet", begint Norris zijn verhaal. "Ik haat deze vragen. Ik wil gewoon racen, waar hij [Max Verstappen, red.] zich heeft gekwalificeerd, boeit me niet. Ik focus me gewoon op mezelf. Ik krijg elke keer dezelfde vragen. Het boeit me gewoon niet, of hij nou eerste of laatste is, het zal wel. Ik probeer gewoon altijd alles te geven en alles uit mijn auto te halen."

"We gaan het wel zien"

Tot slot wordt de drievoudig Grand Prix-winnaar nog gevraagd of hij met de MCL38 voor de winst kan gaan tijdens de sprintrace en de race van zondag. Daar heeft de Brit echter geen idee van. "Morgen is weer een heel andere dag, dus we gaan het wel zien. We hebben een mooie stap vooruit gezet, dus ik ben blij met vandaag. Morgen is een andere dag en we zien wel wat er gebeurt tijdens de sprintrace", besluit Norris.