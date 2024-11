Verstappen verwacht geen wonderen: "Auto erg lastig op de hobbels"

Max Verstappen start de sprintrace van morgen vanaf de vierde plaats. De Nederlander kon in de sprint kwalificatie niet meekomen met de snellere McLarens. Hij stelt dat hij daarnaast zeer veel last had van het hobbelige asfalt op het circuit van Interlagos.

De McLarens waren een klasse apart in de sprint kwalificatie in Brazilië. Oscar Piastri en Lando Norris waren vooral elkaars concurrent. Max Verstappen probeerde zich nog te mengen in de strijd om de sprintpole, maar dit bleek een onmogelijke opgave te zijn voor de Nederlander. De vierde plaats was het maximaal haalbare, want ook Ferrari-coureur Charles Leclerc was sneller dan Verstappen.

Hobbelig

Na afloop van de sprint kwalificatie toonde Verstappen zich realistisch. De Nederlandse Red Bull-coureur wist al snel dat hij niet om de pole kon strijden, zo wordt hij geciteerd door Viaplay: "Direct bij het ingaan van de kwalificatie zag het er al naar uit dat we er niet bij zaten. De auto was erg lastig op de hobbels. De baan is lastiger geworden om op te rijden. Het is extreem hobbelig overal en dat is niet goed voor onze auto. In de hobbelige stukken van de baan springt de auto alle kanten op en dat kost de nodige tijd."

Zaterdag

Voor de sprintrace van morgen heeft Verstappen dan ook niet al te hoge verwachtingen. Hij benadert ook deze sessie met een realistische blik. Als hij de vraag krijgt wat hij kan verwachten van de sprintrace, is hij duidelijk: "Als je er over één rondje al niet bij zit, dan ben je normaal gesproken niet de sterkste in de race. We gaan het zien hoe het op zaterdag zal zijn in de sprintrace."