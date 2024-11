Piastri ziet uitdaging voor sprintrace: "Heel anders dan vorig jaar"

Oscar Piastri heeft de sprintpole in Brazilië op zijn naam geschreven. De Australiër leek genoegen te moeten nemen met de tweede tijd achter teamgenoot Lando Norris, maar perste er op zijn gebruikte set softs toch nog een tijd uit die goed genoeg was voor de eerste plaats. Vanaf P1 hoopt hij morgen voor de winst te kunnen gaan, maar het asfalt vormt een uitdaging, stelt hij.

McLaren-coureur Oscar Piastri is tijdens de sprintkwalificatie op het Autódromo José Carlos Pace met de sprintpole aan de haal gegaan. De 23-jarige rijder uit Melbourneleek de pole aan teamgenoot Norris te moeten laten, nadat hij bijna drie tienden tekort kwam op de Brit na zijn eerste run. Piastri wilde echter nog een run doen op dezelfde set softs en dat idee betaalde zich dubbel en dwars uit: de Australiër noteerde een veel snellere tijd en was 29 duizendsten sneller dan Norris. "De eerste ronde was niet geweldig", legt de McLaren-rijder uit tegenover F1.com. "Ik had het gevoel dat ik me op een paar plaatsen nog wel kon verbeteren. Die tweede ronde was goed en de banden hielden het goed vol, dus ik ben blij van P1 te mogen starten."

Nieuwe asfalt vormt uitdaging

Ondanks de McLaren-dominantie tijdens de sprintkwalificatie, was het toch niet zo makkelijk, stelt Piastri. Hij wijst daarvoor vooral naar het circuit. "Gedurende de sessie werd de grip steeds beter, maar het is al lastig genoeg om te zien waar je heen gaat, laat staan dat je zomaar een snelle ronde rijdt. Het is echt uitdagend."

Vanaf P1 heeft de man uit Melbourne een geweldige uitgangspositie voor de sprintrace van morgen. Zijn doel is dan ook duidelijk: "Proberen te winnen, dat is het eerste. Het wordt een heel andere sprint dan vorig jaar vanwege de nieuwe asfaltlaag, dus we zullen zien wat het weer en de temperatuur doen."