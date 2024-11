'FIA neemt later vandaag besluit over onderzoek naar taalgebruik Leclerc'

De FIA heeft nog altijd niet besloten of ze een onderzoek naar het taalgebruik van Ferrari-coureur Charles Leclerc gaat starten. Volgens de mondiale autosportbond zal er later vandaag meer duidelijk worden.

Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam vorige week in Mexico-Stad als derde over de finish, waardoor hij na afloop van de Grand Prix van Mexico naar de FIA-persconferentie moest. Tijdens deze persconferentie ging hij in op vragen over zijn overstuurmoment aan het einde van de race, wat hem uiteindelijk de tweede plek in de race kostte.

Toen een journalist hem vroeg of hij het moment kon omschrijven, zei de Monegask het volgende: "Ik had een moment van overstuur, en toen ik dat probeerde te herstellen had ik overstuur aan de andere kant. Ik dacht fuck". Nadat de achtvoudig Grand Prix-winnaar het F-woord had uitgesproken, realiseerde hij zich meteen dat hij dit woord niet had mogen zeggen. Hij probeerde het dan ook meteen te herstellen: "Oh, sorry! Oh nee, ik wil me niet bij Max voegen!", zei de rijder uit Monte Carlo, die met zijn laatste zin doelde op de taakstraf die Max Verstappen kreeg opgelegd van de FIA in Singapore, omdat hij daar ook het woord fuck had gebruikt tijdens een persconferentie.

De FIA heeft het voorval nader bekeken, maar is er nog niet over uit of er een onderzoek moet worden ingesteld naar het taalgebruik van de Monegaskische coureur. Volgens Motorsport.com wacht de mondiale autosportbond totdat alle stewards in Brazilië zijn gearriveerd, zodat de zaak besproken kan worden. Deze beslissing wordt later vandaag verwacht.

"Blijkbaar geldt dat alleen voor mij"

Verstappen kwam gisteren tijdens de persconferentie ook nog even terug op het voorval. Hij snapt niet dat hij wel bestraft wordt voor schelden en anderen ermee weg lijken te komen. "Blijkbaar geldt dat alleen voor mij, want in Mexico schold iemand anders ook", doelt de kampioenschapsleider op de uitspraken van Leclerc na de race in Mexico. "Ik heb daar niets over gehoord, dus het is beter als ik niet opnieuw scheld."