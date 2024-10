Verstappen: "Ik ben drievoudig wereldkampioen en weet echt wel wat ik doe"

Red Bull-coureur Max Verstappen heeft aangegeven dat hij zijn aanpak niet zal aanpassen na de twintig seconden tijdstraf die hij kreeg in Mexico. De Nederlander geeft aan al tien jaar in de Formule 1 te zitten en stelt dat hij echt wel weet wat hij doet.

Het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris is voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in São Paulo nog altijd hét gespreksonderwerp. De Nederlander kreeg tweemaal een tijdstraf van tien seconden opgelegd na het gevecht met zijn titelrivaal, waarna de drievoudig wereldkampioen behoorlijk onder vuur kwam te liggen vanwege zijn rijgedrag. Er waren vooral veel voormalig Britse Formule 1-coureurs die hun onvrede uitten richting Verstappen. Zo stelde Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, dat Red Bull eens met de kampioenschapsleider moest gaan praten, omdat het rijgedrag van de Nederlander volgens de Brit echt niet kan in de Formule 1.

Als de Nederlander op de FIA-persconferentie gevraagd wordt of hij zijn aanpak gaan veranderen, is zijn antwoord zeer duidelijk. "Ik heb dit in mijn carrière al zo vaak gehoord. Dit is mijn tiende jaar in de Formule 1 en volgens mij weet ik prima wat ik doe", stelt Verstappen tegenover de internationale media. "Je wint en verliest. Zo gaat het in racen. Ik houd van winnen en haat het om te verliezen. Weinig mensen houden van verliezen, dus ik probeer er altijd het maximale uit te halen."

"Ja, naar mensen die wel objectief zijn"

Wanneer er ook nog specifiek ingegaan wordt op de uitspraken van Britten als Johnny Herbert en Damon Hill, geeft Verstappen aan dat hij niet naar hen luistert. "Ik luister niet naar die individuen. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik ben een drievoudig wereldkampioen en weet volgens mij echt wel wat ik doe. Ik heb mijn mening, maar die hoef ik hier niet te delen." Maar zijn er mensen waar Verstappen wel naar luistert? "Ja, naar mensen die wel objectief zijn en die dicht bij mij staan, niet mensen die alleen maar onrust willen zaaien."

De Nederlander wil vervolgens de uitdrukking 'stirring the shit' zeggen, maar realiseert zich net op tijd dat hij het laatste woord niet mag zeggen van de FIA. "Ik kan het woord niet zeggen, omdat ik dan wederom een straf krijg. Blijkbaar geldt dat alleen voor mij, want in Mexico schold iemand anders ook", doelt de kampioenschapsleider op de uitspraken van Charles Leclerc na de race in Mexico. "Ik heb daar niets over gehoord, dus het is beter als ik niet opnieuw scheld. Sommige mensen zijn heel irritant en ik weet wie dat zijn. Ik besteed er niet te veel aandacht aan. Ik heb een stadium in mijn carrière bereikt met de juiste mensen die me steunen. Ik neem mijn eigen beslissingen, dus ik denk dat ik wel weet wat ik doe."

Gevraagd wie de mensen zijn waar Verstappen wél naar luistert, luidt het antwoord: "Mensen met een goed hart. Ik weet om wie het gaat, maar ik hoef die hier niet te noemen. Sommige mensen zijn nogal bevooroordeeld, maar dat is uiteindelijk ook niet mijn probleem. Ik ga gewoon door met mijn leven en blijf presteren."