Trotse Hamilton heeft veel zin in speciale Senna-demorun

Voor Lewis Hamilton is de Braziliaanse Grand Prix altijd speciaal. Hij heeft een goede band met het land, en hij is zelfs ereburger. Dit weekend wordt het voor hem nog specialer, want hij mag met een iconische bolide van Ayrton Senna gaan rijden. Hamilton kan haast niet wachten.

Het is dit jaar precies dertig jaar geleden dat Ayrton Senna overleed op het circuit van Imola. Tijdens dit seizoen werd Senna al meerdere keren op mooie manieren geëerd. In Imola reed Sebastian Vettel een speciale demorun en in Monaco reed McLaren rond met een speciale livery. In Brazilië wordt Senna dit weekend ook herdacht. Hamilton mag een demorun gaan verzorgen in de McLaren MP4/5B, de wagen waarmee Senna in 1990 wereldkampioen mee werd.

Droom

Hamilton is enorm trots dat hij met de auto van zijn idool mag gaan rijden. De zevenvoudig is als een kind zo blij en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Elke keer dat ik hier kom, heb ik de mogelijkheid om Senna te herdenken. Er zijn veel coureurs die dat doen, maar ik had nooit durven dromen dat ik hier in Senna's auto zou rijden. Mijn manager vertelde me over deze kans en ik stond meteen te popelen."

Emotionele ervaring

Hamilton mocht in het verleden al eens rijden in een andere McLaren van Senna. Die beelden waren toen te zien in een aflevering van het programma Top Gear. Hamilton heeft mooie herinneringen aan die run: "Toen ik bij McLaren reed had ik de kans om op Silverstone met de MP4/4 te rijden. Dat was al ongelooflijk, maar het idee dat ik deze auto hier in Brazilië mag besturen... Ik herinner me de race die hij hier uiteindelijk won en met de vlag zwaaide. Hij zal een emotionele ervaring worden."