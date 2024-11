Verstappen ziet raadsel bij Red Bull: "Kunnen we moeilijk begrijpen"

Het team van Red Bull Racing is dit jaar niet oppermachtig in de Formule 1. Ze moeten hard vechten voor hun positie, en de concurrentie is sneller geworden. Max Verstappen had de huidige situatie ook niet zien aankomen en hij stelt dat het heel apart is.

Vorig jaar wonnen Verstappen en Red Bull bijna alles wat er te winnen viel. In de kwalificaties waren ze vaak iets minder sterk, maar in de races maakten ze het verschil. Het was jarenlang hun sterkste punt, maar dit seizoen is daar niets van terug te zien. In de races hebben ze het heel erg lastig, en vooral McLaren maakt een sterke indruk in de slotfases. Bij Red Bull hadden ze niet verwacht dat dit soort dingen, en het managen van de banden zo'n groot probleem zouden zijn.

Apart

Ook Max Verstappen is van mening dat Red Bull voor een raadsel staat. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider spreekt zich erover uit bij De Telegraaf: "Het is eigenlijk heel erg apart. Als je naar onze auto kijkt en op ten opzichte van vorig jaar, dan hebben we echt wel een stap gezet in de kwalificatie en ook wat de snelheid in de race betreft. De andere teams hebben ook een goede stap gezet in de kwalificatie, maar in de race nog een veel grotere. Dat is iets dat wij heel moeilijk kunnen begrijpen."

Brazilië

Verstappen hoopt dit weekend in ieder geval te kunnen scoren. Het wordt een druk weekend op het circuit van Interlagos, want er wordt weer een sprintrace verreden en het weerbeeld is ook wisselvallig: "Ik hoop dat we het hier in Brazilië beter voor elkaar hebben. In Mexico hielp het niet mee dat ik vrijdag nauwelijks kon rijden door de motorproblemen. Het circuit is daar sowieso gevoelig voor de banden. Hier hebben we nog de nodige vraagtekens, omdat de baan helemaal opnieuw is geasfalteerd."