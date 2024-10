Horner wijst grote sterke punten van concurrent McLaren aan

Het team van Red Bull Racing is ingehaald door concurrent McLaren. De Britse renstal komt nu beter voor de dag dan Red Bull, en de verschillen lijken alleen maar groter te worden. Christian Horner ziet wat de sterke punten zijn van de grote concurrent McLaren.

Red Bull is in de afgelopen maanden de draad in de Formule 1 kwijt geraakt. Ze moesten hun problemen oplossen waardoor McLaren ze kon bijhalen. De Britse renstal voert momenteel het constructeurskampioenschap aan, terwijl Red Bull is teruggezakt naar de derde plaats. In de voorgaande races werd duidelijk dat McLaren een sterke slotfase kan afleveren en vooral Lando Norris rijdt dan zeer sterk.

Red Bull-teambaas Christian Horner weet waar zijn team te kort komt. De Brit wijst naar de banden, want Red Bull heeft lastig op de mediums en vooral de hards. Horner legt dat uit aan Motorsport.com en wijst naar Mexico: "Op die harde band hadden we niet dezelfde snelheid. Max had geen greep, we hadden niet het gevoel dat we de banden aan konden zetten. Dus dat is de grootste uitdaging voor de dagen: begrijpen waardoor dit kwam. Brazilië is een heel andere uitdaging dan dit circuit in Mexico, maar het is een patroon dat je vooral aan het einde van de stints ziet. McLaren is daar heel sterk, vooral aan het einde van de Grands Prix."