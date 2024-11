Marko zwaar teleurgesteld in Perez: "Onbegrijpelijk en erg jammer"

Sergio Perez staat onder grote druk bij Red Bull Racing. Na een aantal tegenvallende weekenden moet hij nu echt gaan presteren. Helmut Marko was niet tevreden met de prestaties van Perez in Mexico en hij wijst naar meerdere foutjes van de Mexicaan.

Perez kende in zijn thuisland één van zijn slechtste weekenden van het seizoen. In de kwalificatie kwam hij niet door Q1 heen, bij de start stond hij verkeerd opgesteld in zijn startvak en in de race beschadigde hij zijn auto in een duel met VCARB-coureur Liam Lawson. Zijn fout bij de start had hem een tijdstraf van vijf seconden opgeleverd, en met een beschadigde auto kwam hij uiteindelijk als laatste over de streep.

Onbegrijpelijk

Bij Red Bull waren ze niet tevreden met de prestaties van Perez. Hij staat enorm onder druk en er wordt gespeculeerd over zijn toekomst. Red Bull-adviseur Helmut Marko is zeer kritisch in zijn column voor Speedweek: "Sergio Perez had een slecht weekend in Mexico. We weten dat de kwalificatie niet zijn kracht is, maar een uitschakeling in Q1 valt nog steeds erg tegen. Dat een man met zijn ervaring de auto vervolgens verkeerd in het startvak plaatst, is onbegrijpelijk en heel erg jammer. Want zijn start was sensationeel. Checo kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor de overtreding bij de start."

Lawson

Marko liet in Mexico-Stad al weten hoe hij denkt over het duel met Perez en Lawson. De Nieuw-Zeelandse coureur van Red Bulls zusterteam VCARB was volgens Marko de schuldige. De Oostenrijkse adviseur gaat verder met zijn verhaal over Perez: "Er volgde een duel met Lawson waarbij beide coureurs te onstuimig waren, Liam gaf zijn tegenstander zelfs de vinger, waar hij later zijn excuses voor aanbood, en dat hebben we geaccepteerd."