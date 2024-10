Steward Herbert hekelt beschuldigingen van partijdigheid

De stewards lagen afgelopen week flink onder vuur. Op sociale media werd er hard naar hen uitgehaald na de straffen die Max Verstappen ontving in Mexico. Ook Jos Verstappen was kritisch en hij plaatste zelfs vraagtekens bij een paar stewards. Steward Johnny Herbert vindt het belachelijk dat er over partijdigheid wordt gesproken.

In Mexico ontving Max Verstappen twee tijdstraffen na een duel met Lando Norris. Het zorgde ervoor dat hij in totaal twintig seconden aan straftijd had ontvangen. Er kwam veel kritiek, vooral vanuit fans van Verstappen. Op sociale media werd de onafhankelijkheid van de stewards in twijfel getrokken. Niet alleen fans deden dat, ook Jos Verstappen was kritisch. In De Telegraaf haalde hij stevig uit en was hij kritisch op een aantal stewards.

Regels en richtlijnen

Onder meer Johnny Herbert ontving veel kritiek. De oud-coureur was in Mexico de zogenaamde 'driver steward'. Herbert begrijpt helemaal niets van deze kritieken en hij slaat hard terug in gesprek met Action Network: "Er lijkt altijd een probleem te zijn dat wij Britse stewards 'partijdig' zijn, maar als we in die kamer zitten, houden we ons aan de regels en richtlijnen van de FIA. Zo moeten we het racen op het circuit beoordelen."

Belachelijk

Herbert is er niet blij mee dat hij als partijdig wordt gezien door een aantal mensen. Hij vindt dit problematisch en hij gaat verder met zijn felle betoog: "Zeggen dat het 'partijdig' is, is absoluut belachelijk en niet het geval. We proberen zo eerlijk mogelijk te zijn in onze beoordeling. Het probleem dat we hebben, is de tactiek die we om de baan zien. Er zijn rijstijlen die volgens de richtlijnen niet correct worden geacht en de situatie die we in Mexico hadden, liet zien dat we de juiste beslissing hebben genomen. In Mexico waren de stewards naast mij Amerikaans, Belgisch en Braziliaans (deze steward was Mexicaans, red.), die allemaal dezelfde bevoegdheden hebben. Zeggen dat er sprake is van partijdigheid is belachelijk." Herbert is dit weekend in Brazilië weer steward.