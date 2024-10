Marko bevestigt gridstraf voor Verstappen in Brazilië

Max Verstappen staat aan de vooravond van een lastig weekend in Brazilië. De Nederlandse Red Bull-coureur zal op het circuit van Interlagos namelijk een inhaalrace moeten gaan rijden. Helmut Marko bevestigt nu namelijk dat Verstappen een motorstraf zal krijgen.

Marko en Verstappen hintten afgelopen weekend al op een motorstraf in Brazilië. Er was nog geen zekerheid over een mogelijke motorwissel, maar er werd wel hardop over nagedacht. Teamadviseur Marko stelde in Mexico al dat Red Bull waarschijnlijk Verstappens motor zou wisselen. Die zekerheid was er toen nog niet, maar inmiddels is bij Marko alle twijfel verdwenen. Dat betekent dat Verstappen naar achter moet op de grid voor zondag.

Motorproblemen

In zijn column bij Speedweek legt Marko de motorsituatie van Verstappen uit. De Oostenrijkse teamadviseur legt de problemen waarmee Verstappen in Mexico kampte uit: "Het weekend van Max begon op de vrijdag slecht, met een lek in het inlaatkanaal van de motor. Hierdoor kon Max in de eerste en de tweede vrije training niet rijden. Het gebrek aan rijtijd is mede de reden dat we niet competitief waren in de race, zeker niet met de harde banden. We hadden de vijfde snelste auto achter de Ferrari's en de McLarens."

Gridstraf

Volgens Marko zorgden deze problemen er ook voor dat Verstappen het lastig had in de race. Uiteindelijk zorgt dit volgens Marko ook voor de motorstraf: "Het tempo zat ook niet goed, omdat er vanwege het eerder genoemde motorprobleem een ander Power Unit moest worden geïnstalleerd. Die had het einde van zijn cyclus bereikt en eigenlijk hadden we niet meer gepland daarmee te racen. Dat was één van de redenen waarom we één van de langzaamste auto's op het rechte stuk hadden. Wanneer een Formule 1-motor een bepaald aantal kilometers heeft bereikt, is de prestatievermindering duidelijk merkbaar. We onderzoeken momenteel of we de motor met de lekkage weer kunnen gebruiken. Maar ook hier laat het aantal gereden kilometers het niet meer toe om hem te gebruiken. Dit alles betekent dat we niet meer kunnen ontkomen aan een motorwissel in Brazilië, met de bijbehorende straf."