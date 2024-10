Verstappen schudt Red Bull wakker: "Moeten competitiever zijn"

Na een rampzalig weekend in Mexico gaat Max Verstappen in Brazilië op jacht naar eerherstel. Verstappen stond in het middelpunt van de aandacht in Mexico-Stad, maar hij baalde daar vooral van zijn auto. Verstappen wil dat Red Bull er alles aan gaat doen om competitiever te worden.

Na afloop van de Mexicaanse Grand Prix ging het vooral om de twee tijdstraffen van Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur wilde het echter over iets anders hebben. Gefrustreerd wees hij naar zijn auto, die niet het niveau had van de Ferrari's en de McLarens. Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar momenteel is het voor hem niet realistisch om voor de zeges te vechten.

Competitiever zijn

Verstappen hoopt dan ook verandering te zien in Brazilië. De Nederlander luidt de noodklok en hij spreekt zich uit in zijn preview: "Mexico was een race om te vergeten, maar we weten dat we het beter kunnen doen en we werken hard om erachter te komen wat er misging, zodat we ons voor de laatste paar races kunnen verbeteren. We moeten alles doen wat we kunnen om competitiever te zijn en sterker terug te komen tot een niveau waarvan we weten dat we kunnen zijn."

Brazilië

De omslag moet gaan plaatsvinden in Brazilië op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Verstappen heeft veel zin in deze race: "Brazilië is voor ons de laatste race van een lange triple header en het is uiteraard weer een sprintweekend, dus het wordt erg druk, maar het is wel een kans om punten te scoren. Interlagos is een gaaf circuit met veel historie en het is ook behoorlijk technisch, met alle hoogteverschillen. Ik kijk ernaar uit om naar Brazilië te gaan met alle gepassioneerde fans."