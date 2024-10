Wolff lacht om titelstrijd Verstappen: "Déjà vu naar 2021!"

De twee tijdstraffen van Max Verstappen in Mexico zijn nog steeds het gesprek van de dag in de Formule 1. Veel mensen hebben er een mening over, en dat geldt ook voor Toto Wolff. De Oostenrijker stelt dat hij een déjà vu kreeg naar de titelstrijd van 2021.

Verstappen vecht momenteel een flink duel uit met Lando Norris. De Brit is Verstappens grootste titelrivaal, al is het gat redelijk groot. In Austin ontving Norris een tijdstraf van vijf seconden voor een duel met Verstappen, en in Mexico waren de rollen omgedraaid. Verstappen ontving twee straffen van de stewards voor een duel met Norris. De stewards waren streng en ze gaven twee straffen van tien seconden.

2021

Mercedes-teambaas Toto Wolff volgde het duel van een afstandje. Hij werd ernaar gevraagd door zijn landgenoten van OE24 en hij wees naar het verleden: "Het is voor mij een déjà vu. Alleen gaat het in deze situatie niet om ons, maar om Lando Norris. De vijandigheid tussen Norris en Verstappen is niet zo groot als tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen en Red Bull in 2021."

Terecht

Veel mensen vroegen zich af of de straffen voor Verstappen niet te streng waren. Ook Wolff krijgt deze vraag, maar hij vindt dat er helemaal niets mis mee was: "Ik denk dat dat een hele goede beslissing van de stewards was en ik denk dat het duidelijk maakt dat dit verkeerde rijgedrag in de toekomst niet meer mag. Dit betekent dat een verschrikkelijke straf van twintig seconden het juiste precedent is om ervoor te zorgen dat zoiets in de toekomst niet meer gebeurd."