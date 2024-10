Straffen doen Verstappen niets: "Ik blijf gewoon racen"

Max Verstappen kende afgelopen weekend een zware race in Mexico. Na twee tijdstraffen voor een duel met Lando Norris kwam hij niet verder dan de zesde plaats. Verstappen maakt zich niet zo druk om veranderende regels en stelt dat hij gewoon blijft racen.

Verstappen vocht in Mexico voor het tweede weekend op rij een stevig duel uit met Lando Norris. In Austin kreeg Norris een tijdstraf van vijf seconden, en dat zorgde voor veel ophef. In Mexico kreeg Verstappen twee straffen van tien seconden. Volgens de stewards had hij Norris van de baan geforceerd en haalde hij daarna Norris buiten de baan in. Bij McLaren waren ze blij met deze straffen, terwijl ze bij Red Bull kritischer waren.

Betere regels?

Verstappen haalde na afloop zijn schouders op. De Nederlandse regerend wereldkampioen reageerde bij de internationale media op zijn straffen en de gesprekken bij de drivers briefing: "Iedereen spreekt voor zichzelf. Kunnen de regels beter worden? Misschien wel en misschien ook niet. Het is altijd hetzelfde. Ik rijd gewoon hoe ik denk dat ik moet rijden. Vorige week was dat goed en deze week krijg ik een straf van twintig seconden. Het is wat het is, het leven gaat gewoon verder."

Hogere straffen

De straffen in Mexico waren strenger dan de straffen die werden uitgedeeld in Austin. Het leek erop dat de stewards harder optraden, maar het maakt Verstappen niet uit of er iets is veranderd: "Het interesseert mij echt niet. Ik blijf gewoon racen." In Austin besloten de stewards niet de voorgeschreven straf van tien seconden uit te delen aan onder meer Norris. Als Verstappen wordt geconfronteerd met het feit dat de straffen dit jaar hoger zijn, reageert hij grappend: "Laten we volgend jaar twintig seconden proberen! Het maakt niet uit, ik heb daar geen mening over."