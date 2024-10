Verstappen zet grote stappen in Quote 500

Max Verstappen is momenteel het uithangbord van de Formule 1. De Nederlander kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden, al heeft hij het momenteel lastig. Naast de baan gaat het wel goed met hem, want hij is gestegen in de Quote 500.

Zakenblad Quote stelt elk jaar een lijst op van de vijfhonderd rijkste Nederlanders. Op de lijst zijn vooral zakenlui te vinden, maar ook Verstappen maakt sinds een aantal jaar deel uit van deze bijzondere lijst. De 27-jarige Red Bull Racing-coureur was vorig jaar het jongste lid van de Quote 500, en dat is hij dit jaar nog steeds. Hij heeft volgens het blad in het afgelopen jaar nog meer mogen bijschrijven.

Quote heeft vandaag de lijst naar buiten gebracht en Verstappen is op de nummer 322. Volgens het zakentijdschrift heeft Verstappen in 2023 64 miljoen euro ontvangen van zijn team Red Bull Racing. Het gaat volgens Quote om 41 miljoen euro aan salaris en 23 miljoen euro aan bonussen. Daarnaast beschikt Verstappen ook over een aantal grote sponsordeals waar hij inkomsten uit krijgt. Volgens Quote brengt dit Verstappens totale inkomen op 75 miljoen euro. Hij heeft volgens het tijdschrift een geschat vermogen van 210 miljoen euro. Hierdoor is hij 94 plekken gestegen in de Quote 500 vergeleken met vorig jaar.