Russell ziet nog geen unanimiteit bij coureurs over nieuwe richtlijnen

Het gaat deze weken veelvuldig over de richtlijnen voor de coureurs in de Formule 1. In Mexico hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de coureurs en de FIA. George Russell is positief, maar hij stelt ook dat de coureurs nog niet allemaal op één lijn liggen.

Het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin zorgde ervoor dat de richtlijnen voor de coureurs onder een vergrootglas liggen. Verstappen maakte gebruik van de regels, en men vroeg zich af of er wel op deze manier moeten worden geracet. In Mexico grepen de stewards al feller in door Verstappen twee keer te bestraffen voor zijn acties in een nieuw duel met Norris.

Brazilië

Mercedes-coureur George Russell is één van de kopstukken van rijdersvakbond GPDA. Hij laat in Mexico aan Motorsport.com weten hoe het ervoor staat met de zaak omtrent de rijdersrichtlijnen: "Ik denk dat de stewards het helemaal eens zijn met wat er moet veranderen. De grootste discussie is dat ze wilden wachten tot 2025, zodat het dit jaar nog consistent is. Ik zou zeggen dat negentien van de twintig coureurs zeiden: 'Nou, als het niet klopt, verander het dan vandaag'. Ik ben blij om te zien dat die incidenten vandaag zijn bestraft en ik vermoed dat wat je er in Brazilië niet meer mee wegkomt, met wat we vandaag en vorige week zagen."

Geen unanimiteit

Russell geeft aan dat de coureurs nog niet allemaal dezelfde mening hebben. De Britse Mercedes-coureur ziet dat er wel een meerderheid is, maar dat er geen unanimiteit is: "Het is soms lastiger dan het zou moeten zijn, wanneer dingen goedgekeurd moeten worden en we moeten stemmen. Maar zoals ik al zei, zaten negentien van de twintig coureurs op één lijn over wat er moet gebeuren."