Hamilton lacht: "Wist dat het Max moest zijn geweest"

Het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris in Mexico is het gesprek van de dag. Verstappen kreeg er twee tijdstraffen voor, en veel mensen hebben hier een mening over. Lewis Hamilton zag het incident niet gebeuren, maar hij vermoedde wel dat het om Verstappen ging.

Verstappen en Norris kwamen elkaar twee keer tegen in de openingsfase van de race. In één rondje kwamen ze elkaar eerst tegen in bocht 4 en daarna in bocht 8. Verstappen kreeg eerst een straf van tien seconden voor het van de baan forceren van Norris. Zijn tweede tijdstraf van tien seconden kreeg hij vanwege het verlaten van de baan en daar een voordeel uit halen. Na afloop werden veel coureur hiernaar gevraagd.

Vermoeden

Mercedes-coureur Lewis Hamilton reed vlak achter de vechtende kemphanen. Hij zag het niet gebeuren, maar hij had wel een vermoeden over de betrokken coureurs. Hij sprak zich lachend uit bij de internationale media: "Ik heb de beelden nog niet teruggekeken, maar ik weet nog dat George me volgens mij al voorbij was. Maar ik zag een groepje auto's een stukje verderop en vervolgens kwam er een rookpluim bij. Ik zag ineens veel stof, dus ik had al wel zo'n vermoeden wat daar precies was gebeurd! Ik was dat Max dat moest zijn geweest."

FIA

Hamilton wilde er verder geen conclusies over trekken. De zevenvoudig wereldkampioen herhaalde zijn mening: "Ik heb nog niet gezien wat er precies gebeurde, dus daar kan ik niets over zeggen. Dat moeten de mensen die het wel hebben gezien maar bepalen. Ik was er niet bij betrokken, dus voor mij maakte het niet zoveel uit. Tijdens de drivers meeting hebben we het er wel over gehad, met name over die richtlijnen die bij dit soort inhaalacties komen kijken, maar daar is nog geen conclusie uit voortgekomen. Ik kan me nog herinneren dat de FIA zei dat we op een later moment om de tafel gaan om het te bespreken, maar dat weet ik verder niet."