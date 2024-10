Helmut Marko velt duidelijk oordeel over straffen Verstappen

Max Verstappen ontving tijdens de Grand Prix van Mexico tweemaal een tijdstraf van tien seconden. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko waren de twee straffen 'erg hard'. Hij stelt echter wel dat het team uit Milton Keynes de beslissing van de stewards moet accepteren.

De knotsgekke Grand Prix van Mexico was er één voor Max Verstappen om snel te vergeten. De Nederlander greep bij de start nog wel de leiding, maar na de safety car-situatie ging het van kwaad tot erger voor de kampioenschapsleider. Hij kwam, nadat hij was gepasseerd door Carlos Sainz, opnieuw in een rechtstreeks duel met Lando Norris terecht. Tijdens dit gevecht met de McLaren-coureur kreeg Verstappen tweemaal een tijdstraf van tien seconden. De eerste tien seconden kreeg hij voor het van de baan duwen van Norris in bocht vier, waarna de Nederlander dezelfde tijdstraf kreeg voor 'leaving the track and gaining an advantage' in bocht acht.

Als Red Bull-adviseur Helmut Marko na de race gevraagd wordt naar de straffen van de Nederlander, velt hij een duidelijk oordeel. "Ik denk dat [de stewards, red.], vanwege de enorme discussie omtrent het incident in Austin, vandaag een voorbeeld wilden stellen. De twee penalty's waren namelijk gewoon erg hard. Vooral de tweede tijdstraf van tien seconden vond ik erg hard", stelt de Oostenrijker tegenover Viaplay. Marko vindt echter wel dat Red Bull de straffen moet accepteren. "We moeten het accepteren wat de stewards hebben besloten."

"We moeten verbeteren, dat is duidelijk"

Ondanks de straffen had Verstappen ook totaal niet de snelheid om vooraan mee te kunnen strijden. Waar lag dat aan volgens de Red Bull-adviseur? "We hadden een probleem op vrijdag, waardoor we geen long runs konden doen. We misten daardoor ervaring en konden geen oplossingen vinden voor bepaalde problemen", legt de 81-jarige uit Graz uit. "Als het een normale race was geweest, had er maximaal een derde of vierde plaats ingezeten [voor Verstappen, red.]. We hadden gewoon de snelheid niet [om voor meer te kunnen vechten, red.]", vertelt Marko, die een duidelijke boodschap heeft voor Red Bull: "We moeten verbeteren, dat is duidelijk."