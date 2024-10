Verstappen accepteert straffen: "Ga er niet over janken"

Max Verstappen werd vandaag als zesde geklasseerd in Mexico. Hij vocht weer een hels duel uit met Lando Norris en dat leverde hem twee tijdstraffen van tien seconden op. Verstappen was niet blij met zijn auto en hij wilde niet gaan 'janken' over zijn straffen.

Verstappen begon goed aan de race en hij greep de leiding. Na de Safety Car-fase verloor hij de koppositie aan Carlos Sainz en meldde Lando Norris zich ook aan het front. Verstappen verdedigde met zijn ellebogen en Norris moest over het gras. Even later gingen ze samen wijd, maar volgens de stewards was dit Verstappens schuld. Het leverde hem uiteindelijk twee tijdstraffen van tien seconden op.

Terugkijken

Verstappen baalde na afloop van zijn race. De Nederlander was niet blij, maar hij probeerde kalm te blijven. Bij Viaplay werd hij gevraagd naar het moment in bocht 4, maar het maakte hem niets uit: "Om eerlijk te zijn kijk ik er niet zoveel op terug. Het was gewoon een dramatische race. Uiteindelijk maakt dat moment niet zoveel uit. Twintig seconden is veel, ik wil er niet te veel over zeggen. Het maakt toch niet uit, of ik het ermee eens was of niet. Je hebt die twintig seconden toch. Het gaf me wel het moment om lekker relaxt in de box staan met de motor uit. De race was zeer slecht."

Probleem

Verstappen wilde niet te veel praten over de incidenten met Norris. Hij wilde er niet echt over praten toen hij ernaar werd gevraagd: "Het probleem is dat we te langzaam zijn en daardoor moet ik dit soort gevechten aangaan. Dat is het probleem." Ook over de straffen is hij duidelijk: "Het heeft toch geen zin! Of ik het ermee eens ben of niet, de penalty is toch al uitgedeeld. Ik ga er niet over janken."