Verstappen weet nog niet wat hij kan verwachten in Mexico

Max Verstappen gaat in Mexico op jacht naar een zo goed mogelijk resultaat. De Nederlander start de race op de tweede plaats, maar hij weet niet helemaal wat hij kan gaan verwachtingen. Hij is daar dan ook goudeerlijk over al hij daar naar wordt gevraagd voorafgaand de race.

Verstappen deelt de eerste startrij in Mexico met Ferrari-coureur Carlos Sainz. De Ferrari's zagen er dit weekend veel sneller uit dan de Red Bulls en Verstappen weet daarnaast ook dat de eerste startrij niet bepaald ideaal is in Mexico. Normaal gesproken krijgt de Nederlander veel aandacht voorafgaand de race, maar ditmaal ging alle aandacht uit naar zijn teamgenoot Sergio Perez. Hij rijdt immers een thuisrace.

Tijdens de drivers parade ging alle aandacht dan ook uit naar Perez. Hij werd hartstochtelijk toegejuicht door het overvolle Foro Sol, en Verstappen had een rustig halfuurtje. Bij Motorsport.com keek hij wel vooruit op de race: "Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Normaal gesproken gebruik je natuurlijk de vrijdag om aan je racepace te werken, maar dat hebben we dit keer natuurlijk niet kunnen doen. Tijdens de derde vrije training was de baan ook erg vies en rommelig. Dus ja, het is lastig iets over de race te zeggen. Maar als ik kijk naar hoe de laatste paar races zijn verlopen, dan ga ik er niet vanuit dat he op zondag ineens heel goed zal gaan. Al probeer ik er wel het maximale uit te halen."