Dag 3 in Mexico: De straffenregen voor Verstappen

Gisteren werd de Mexicaanse Grand Prix verreden op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Het was een zeer spectaculaire race en er was veel controverse. Weer ging het over een duel tussen Max Verstappen en Lando Norris, en weer ging het over de straffen.

Verstappen kende een goede start in Mexico. Hij pakte de leiding, en na de Safety Car wist hij ook de leiding vast te houden. Carlos Sainz was echter veel sneller en Verstappen moest in zijn spiegels gaan kijken. Zijn titelrivaal Lando Norris kwam namelijk steeds dichter bij en de Brit wilde er voor gaan. Na zijn veelbesproken duel met Verstappen in Austin wilde hij nu sportieve revanche nemen.

Maar net als in Austin zochten ze de randjes op. Norris ging er vol voor, Verstappen verdedigde met zijn ellebogen en Norris ging wijd. De Brit kwam weer de baan op, het duel ging verder en ze gingen weer over de uitloopstrook. Verstappen bleef voor Norris rijden, en de stewards onderzochten de momenten. Ze grepen in en gaven Verstappen voor beide momenten een tijdstraf van tien seconden.

Verstappens race was daardoor verpest. Bij zijn pitstop moest hij twintig seconden wachten voordat hij nieuwe banden kreeg. Al snel ging het los op social media, de straffen riepen veel vragen op. In Austin kreeg Verstappen immers geen straffen én kreeg Norris slechts een tijdstraf van vijf seconden. Nu waren de stewards streng en deelden ze dus straffen van tien seconden uit.

Streng

Die straffen van tien seconden zijn niet overdreven, want het is gewoon de voorgeschreven regel. Ze waren dan ook niet extra streng voor Verstappen, want ook Franco Colapinto kreeg een tijdstraf van tien seconden. Maar wat wel voor verwarring zorgde, was het feit dat ze nu strenger waren dan in Austin. Dit is een probleem, want fans die niet alle regels uit hun hoofd kennen begrepen er niets meer van. Het leek alsof de stewards nu streng wilden ingrijpen, terwijl het vergelijkbaar was met het incident in Austin.

Inconsistent

De beslissingen leken inconsistent te zijn, want vorige week was de strafmaat anders. Het is goed dat de regels nu worden gevolgd, maar wederom waren ze inconsistent. Sergio Perez ontving namelijk geen straf voor zijn duel met Liam Lawson, ook al liepen de wagens hier meer schade op. De stewards bekeken het moment wel, maar ze vonden het een race-incident. Het was vreemd, want Perez deed ongeveer hetzelfde als Verstappen bij Norris. De straffen voor Verstappen zijn te begrijpen, maar de stewards zouden er beter aan doen door tijdens een seizoen één lijn aan te houden en minder inconsistent te zijn. Het zorgt voor negatieve publiciteit, en dat is jammer. De Formule 1 is spannender dan ooit, en het is zonde dat de strijd onder sneeuwt door de straffen.