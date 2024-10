Marko lacht om vader Perez: "Waardeer zijn optimisme"

Sergio Perez rijdt weekend zijn thuisrace in Mexico, maar vooralsnog zorgt dat nog niet voor een feeststemming. Perez viel af in Q1 in de kwalificatie, en dat was een enorme teleurstelling. De tegenvallende prestatie volgt vlak nadat zijn vader hem de hemel in prees. Helmut Marko waardeert dat optimisme.

De vader van Perez sprak zich eerder deze week enthousiast uit in de Mexicaanse media. Antonio Perez Garibay riep zijn zoon in gesprek met Récord uit tot een toekomstig wereldkampioen: "Het beste van Checo zit er nog aan te komen. Ik weet zeker dat Checo op den duur de juiste wapens en tools heeft om voor de wereldtitel te vechten. Ik ben zeer verheugd om mee te kunnen delen dat Checo op enig moment wereldkampioen zal worden."

De woorden zorgden voor veel verbazing in Europa en na de kwalificatie gingen ze weer rond. Perez noteerde slechts de achttiende tijd, en daar was hij niet blij mee. Red Bull-adviseur Helmut Marko werd bij de Duitse tak van Sky Sports geconfronteerd met de woorden van Perez senior: "Ik waardeer zijn optimisme, maar..." Marko was wat minder blij met de kwalificatie van Perez: "Via de radio klaagde hij over zijn remproblemen. Dat heb ik in ieder geval gehoord. We moeten kijken wat er precies aan de hand was, maar de opleving die we allemaal hadden verwacht, is helaas uitgebleven."