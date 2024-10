Vader Perez weet het zeker: "Checo wordt een keer wereldkampioen"

Sergio Perez is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. Hij blijft ver achter op Max Verstappen, en er bestaat twijfel over zijn toekomst bij Red Bull. Zijn vader ziet echter veel positieve signalen en stelt dat de Red Bull-coureur nog steeds alles in zich heeft om wereldkampioen te worden.

Het verschil tussen Perez en zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen is dit jaar als dag en nacht. Terwijl Verstappen momenteel zijn koppositie in het wereldkampioenschap verdedigt, staat Perez op de achtste plaats in de tussenstand. Hij beschikt over een langlopend contract, maar er wordt hardop getwijfeld aan zijn toekomst. Het is geen onrealistisch scenario dat Red Bull hem volgend jaar vervangt.

Lawson

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag een talent naast Verstappen wil zien. Met Liam Lawson heeft Red Bull nu een snelle jongeling op de grid staan. De Nieuw-Zeelander vervangt voor de rest van het jaar Daniel Ricciardo bij VCARB, en in Austin maakte hij veel indruk. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak zich daarna zeer positief uit over de prestaties van Lawson.

Wereldtitel

De vader van Perez blijft echter onverminderd positief. Antonio Perez Garibay spreekt zich in aanloop naar de Mexicaanse Grand Prix uit over zijn zoon bij het medium Récord: "Het beste van Checo zit er nog aan te komen. Ik weet zeker dat Checo op den duur de juiste wapens en tools heeft om voor de wereldtitel te vechten. Ik ben zeer verheugd om mee te kunnen delen dat Checo op enig moment wereldkampioen zal worden."