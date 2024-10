Stella kritisch op McLaren: "Auto was goed genoeg voor pole"

Het team van McLaren kende een teleurstellende kwalificatie in Mexico-Stad. Het team leek dé grote favoriet voor de pole te zijn, maar kon het tijdens de kwalificatie niet bolwerken. Lando Norris kwalificeerde zich nog wel als derde, maar Oscar Piastri werd al uitgeschakeld in Q1. McLaren-teambaas Andrea Stella is dan ook kritisch op zijn team.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris waren tijdens de derde vrije training een klap sneller dan de rest, waardoor het team uit Woking dé grote favoriet leek te zijn voor de pole position in Mexico-Stad. Het Britse team kon het echter niet bolwerken tijdens de kwalificatie. Piastri, die de snelste tijd noteerde in VT3, zag zijn kwalificatie al na het eerste deel tot een einde komen, terwijl teamgenoot Lando Norris het met de derde plaats moest doen.

"Dan had het er met Lando zeker ingezeten"

Teambaas Andrea Stella is tegenover Sky Sports dan ook kritisch op zijn team, want de pole had er volgens hem wel degelijk ingezeten. "Over het algemeen zou ik zeggen dat onze auto tijdens deze kwalificatiesessie competitief en goed genoeg was voor de pole position, al legde Carlos [Sainz, polesitter, red.] de lat behoorlijk hoog in Q3", vertelt de Italiaan. "Als je kijkt naar de natuurlijke progressie [die je normaal gesproken maakt tijdens een kwalificatie, red.], dan had het er met Lando [Norris, red.] zeker ingezeten. Zijn twee rondes in Q3 waren echter niet bepaald clean. Tijdens zijn eerste run had hij een aantal overstuurmomenten aan het begin van zijn ronde, waardoor de banden aan het einde van de ronde veel te heet waren. Tijdens de tweede run waren er ook wat problemen hier en daar, maar het was op dat moment vooral van belang dat we op de eerste twee startrijen zouden komen", legt de McLaren-teambaas uit.

Lange run richting bocht één

Tegenover Viaplay geeft Stella echter aan dat hij ook wel kan leven met P3. Dat heeft volgens hem vooral te maken met de lange run naar bocht één. "Het is een lang stuk richting bocht één, daarom maakt het hier ook niet uit of je nou op P1 start of op P3. Het was dus belangrijk om op de eerste twee startrijen te staan. Zeker gezien het feit dat de rondetijden in het laatste deel van de kwalificatie niet meer zo makkelijk naar ons toe kwamen als bijvoorbeeld in Q1 en Q2."

Deze snelle rondetijden moeten er volgens Stella wel gaan komen tijdens de race. Hij heeft namelijk veel vertrouwen in de racesnelheid van de MCL38. "De racepace ziet er echter sterk uit, dus hopelijk kunnen we progressie boeken vanaf de posities waarvan we gaan starten."