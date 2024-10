Verstappen opgelucht: "De auto is niet snel genoeg"

Max Verstappen sloot de kwalificatie in Mexico af met de tweede tijd. De Nederlander was daar opvallend blij mee, want hij kende tot nu toe geen goed weekend in Mexico-Stad. Hij is opgelucht, maar hij ziet nog wel genoeg verbeterpunten voor zijn team Red Bull.

Na een rampzalige vrijdag met amper track time en een derde vrije training om veel dingen te begrijpen, kwam deze tweede tijd als geroepen. Verstappen reed een sterke kwalificatie en moest uiteindelijk 0,225 seconden toegeven op de poletijd van Carlos Sainz. Meer leek er ook niet in te zitten, maar Verstappen was wel weer sneller dan zijn titelrivaal Lando Norris. Vlak na de sessie kwam Verstappen dan ook happy over in het parc fermé.

Beter dan verwacht

Na de plichtplegingen in het parc fermé meldde Verstappen zich bij de televisieploegen. Bij Viaplay kreeg Verstappen de vraag of hij opgelucht was: "Ja, het ging veel beter dan verwacht. Ik dacht als we misschien op de tweede startrij zouden eindigen, dat we dan een prima resultaat zouden hebben als je kijkt naar VT3. Op een of andere manier liep het iets beter. Het is natuurlijk niet helemaal hoe het moet vergeleken met de competitie, maar ik denk wel dat we ons gemaximaliseerd hebben."

Verbeterpunten

Verstappen is blij met deze tijd, maar het moet wel beter gaan. De Nederlander wil niet te lang in dit gevoel blijven hangen. Als hem wordt gevraagd of hij zich goed voelt in de auto, reageert hij duidelijk: "Ik voel me gewoon goed in de auto, maar de auto is niet snel genoeg. Hij is heel moeilijk over de kerbstones en in de langzame bochten zijn we gewoon niet goed. Maar dat is altijd zo geweest."