Marko megatrots op Verstappen: "Magische ronde!"

Max Verstappen bezorgde Red Bull een glimlach na afloop van de kwalificatie in Mexico. De Nederlander noteerde de tweede tijd, maar dat was veel beter dan men bij Red Bull had verwacht. Helmut Marko was apetrots en stelde dat Verstappen een magische ronde had gereden.

Verstappen begon met een achterstand aan de kwalificatie in Mexico. Hij had amper meters kunnen maken op vrijdag en in de derde vrije training was hij vooral aan het worstelen met zijn RB20. In de kwalificatie vielen alle puzzelstukjes op hun plaats en kon Verstappen meevechten om de pole position. Uiteindelijk was alleen Ferrari-coureur Carlos Sainz sneller, maar daar baalde men bij Red Bull niet van.

Verstappen was tevreden, en dat gold ook voor teamadviseur Helmut Marko. Vlak na de kwalificatie werd hij door de Duitse tak van Sky Sports gevraagd of hij de uitslag verrassend vond: "Nee, we verloren drie tot vier tienden in de derde sector en we moesten dat onder controle krijgen. Dan zou het er goed uitzien, wat ook het geval bleek te zijn. Natuurlijk was het weer een magische ronde van Max. Nadat zijn ronde werd geschrapt, hield hij zijn zenuwen weer goed in bedwang en reed hij gewoon een perfecte ronde."