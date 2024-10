Trouwe sponsor verwacht dat Perez aanblijft bij Red Bull

Sergio Perez beleeft in Mexico een bijzonder weekend. Hij rijdt zijn thuisrace, maar hij staat ook onder druk. Er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst, maar hij wil zelf niet denken aan een vertrek. Ook zijn trouwe sponsor Carlos Slim verwacht niet dat Perez de deur wordt gewezen.

Perez gaf op donderdag eerlijk toe dat hij bezig is met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. Zijn prestaties vallen tegen, en dat zorgt vanzelfsprekend voor geruchten. Het is dan ook allesbehalve zeker dat hij volgend jaar ook de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull. Perez beschikt nog over een langlopend contract, maar als hij niet goed presteert kan er zomaar worden ingegrepen.

Twijfel

In Mexico krijgt Perez in ieder geval veel steun. Ook zijn steenrijke trouwe sponsor Carlos Slim was aanwezig in de paddock. Slim reageert bij Motorsport.com op alle geruchten: "Nou, ik denk dat hij het al heeft aangegeven. Ik begrijp niet waarom er nog zoveel twijfel zou zijn. Hij heeft zijn contract en hij heeft het ook duidelijk gezegd. Teambaas Christian Horner heeft het ook bevestigd."

Betere auto

Slim denkt dus niet dat Perez na dit seizoen zonder Red Bull-stoeltje zit. De Mexicaanse zakenman weet wel wat Perez nodig heeft om beter voor de dag te kunnen komen: "Een betere auto!" Slim wil verder ook niet gaat speculeren over het grote verschil tussen Verstappen en Perez. Als hij wordt geconfronteerd met wilde geruchten over dat Perez minder materiaal heeft, reageert hij slim: "Dat zou ik niet weten, want daar ben ik niet goed genoeg voor op de hoogte."