Red Bull vervangt motor Verstappen na rampzalige vrijdag

Max Verstappen kende een tegenvallende vrijdag in Mexico. In de eerste en de tweede vrije training kampte hij met motorproblemen waardoor hij weinig meters kon maken. Red Bull heeft voorafgaand de derde vrije training ingegrepen om het probleem op te lossen.

Verstappen sloot de eerste vrije training in Mexico af met motorproblemen. Het leek erop dat deze problemen verleden tijd zouden zijn in de tweede training, maar niets was minder waar. Verstappen reed slechts een paar rondjes, omdat de motorproblemen bij elke run weer om de hoek kwamen kijken. De Nederlander kon de training niet afmaken en bij Red Bull gingen ze op zoek naar een oplossing.

De Oostenrijkse renstal heeft nu ingegrepen. Verstappen rijdt vandaag met een andere Power Unit dan waar hij gisteren mee reed. Red Bull heeft een andere motor uit de pool gepakt, dus dat betekent dat Verstappen geen gridstraf ontvangt. Uit de documenten van de FIA blijkt ook dat Red Bull de curfew heeft gebroken. Helmut Marko gaf eerder al aan dat ze hier niet voor vreesden. Red Bull had gisteren een lek gevonden in de inlaat van de turbo, en dat kon niet op tijd worden opgelost. Het is de verwachting dat Verstappen vandaag niet tegen deze problemen aan zal lopen. Red Bull en Verstappen hopen dan ook de verloren tijd goed te kunnen maken in de derde vrije training.