’Mercedes vervangt chassis van Russell na zware crash’

Het team van Mercedes heeft hard doorgewerkt om de wagen van George Russell op tijd af te krijgen voor de sessies van vandaag. Russell crashte gisteren zeer hard tijdens de tweede vrije training, en Mercedes heeft zelfs het chassis moeten vervangen.

Russell kende een vervelende vrijdag in Mexico. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez ging het al snel feit in de tweede vrije training. Russell verloor de macht over het stuur toen hij over een kerbstone reed en dat zorgde ervoor dat hij zeer hard de muur in vloog. Na afloop verklaarde Russell dat hij geen idee had wat de oorzaak was van zijn crash, teambaas Toto Wolff was niet blij aangezien hij de kosten hoog zag oplopen.

Russells wagen lijkt wel op tijd gereed te zijn voor de start van de derde vrije training. Bij Mercedes hebben ze hard doorgewerkt, en hebben ze de curfew gebroken. De teams mogen twee keer per seizoen doorwerken tijdens de avondklok, en dit was de tweede keer dat Mercedes dat deed. Er volgt dus ook geen straf voor het team. Mercedes heeft het chassis van Russells auto vervangen en de Brit heeft ook de beschikking over een nieuwe Power Unit en versnellingsbak. Zijn auto beschikt niet over de nieuwste updates aangezien die vorige week beschadigd raakte bij een crash in de kwalificatie.