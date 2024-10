Verstappen wil meer macht voor coureurs: "Stemrecht"

Max Verstappen zorgde dit jaar meerdere keren voor de nodige ophef. In de afgelopen weken gaat het vooral over zijn taakstraf voor zijn taalgebruik in een persconferentie. Verstappen was toen kritisch op de FIA en hij stelt nu dat het misschien een goed idee is als de coureurs meer rechten krijgen.

Verstappen ontving zijn taakstraf voor het schelden in een persconferentie in Singapore. Hij besloot daarna geen uitgebreide antwoorden te geven in andere persmomenten van de FIA. De Nederlander wilde dat in Austin ook niet doen, maar uiteindelijk waren zijn antwoorden daar iets uitgebreider. Hij ontving veel steun van zijn collega's, en er werd gezegd dat er in Mexico stappen zouden worden genomen.

Meer macht

Verstappen blijft echter kritisch. Hij komt op voor de rechten van de coureurs en in een interview met persbureau Reuters legt hij uit wat er volgens hem in een ideale wereld moet gebeuren: "Coureurs moeten meer macht krijgen. Het is lastig, dat weet ik, maar ik denk dat het heel belangrijk is voor de toekomst. Vooral voor de jonge coureurs, niet zozeer voor ons. Ik bedoel, ik ben blij met wat ik doet, zelfs als er veel dingen veranderen. Als ik niet happy ben, dan stop ik. Dan is het klaar. De jonge kids werken nu echter toe naar hun doel, de Formule 1. Dat is de prioriteit, ervoor zorgen dat het voor hem niet slechter is dan het is."

Stemrecht

Verstappen is dus van mening dat de coureurs meer macht moeten krijgen. Het is een ruim begrip, en als Verstappen wordt gevraagd wat hij precies wil, reageert hij duidelijk: "Stemrecht. Dat we tenminste bij de discussies betrokken kunnen worden. Ik bedoel, dat zou ideaal zijn. Ik weet dat het heel onwaarschijnlijk is, maar als je het aan de teams laat wordt het een ramp, want ze denken alleen maar aan henzelf."