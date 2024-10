Crashende Russell bezorgt Wolff kopzorgen: "Zitten in de problemen"

George Russell begon op een teleurstellende wijze aan het raceweekend in Mexico. Hij crashte zeer hard in de tweede vrije training, en daarmee zadelt hij Mercedes met een probleem op. Teambaas Toto Wolff verklaarde deze problemen na afloop van de tweede vrije training.

Russell crashte voor het tweede weekend op rij. Vorige week crashte hij in de laatste minuten van de kwalificatie, en dat zorgt ervoor dat hij nu niet kan rijden met de nieuwe onderdelen. In Mexico verloor Russell in VT2 de macht over het stuur toen hij op volle snelheid over een kerbstone reed. Hij klapte zeer hard de muur in en hij oogde aangeslagen. Hij werd onderzocht in het medical centre, maar hij werd fit verklaard.

Impact

De schade aan de bolide van Russell was in ieder geval groot. Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde als een stekker van de crash en bij de Duitse tak van Sky Sports werd hij gevraagd naar de impact: "Het was 35G. Dus dat was echt een flinke klapper. Hij is naar het medisch centrum gebracht, maar hij is in orde. Natuurlijk, de auto is zwaar beschadigd. Na vorige week is dat niet leuk, maar we hebben de reserve-onderdelen. We hebben geen andere keuze."

Chassis

Volgens Wolff bestaan er geen zorgen over schade aan het chassis. De Oostenrijkse teambaas legt wel uit dat de auto volledig moet worden opgebouwd: "Ja, ik denk dat we het oude chassis gewoon kunnen houden, maar verder moet alles eruit. De motor moet eruit, de versnellingsbak moeten we checken en dan hebben we de rest nog. Twee hoeken van de auto zijn helemaal weg. De schade is dus best serieus."

Problemen

De crashes van Russell in Austin en Mexico hebben volgens Wolff grote gevolgen. Zijn team ziet het geld als sneeuw voor de zon verdwijnen en het levert Mercedes grote problemen op: "We zitten zwaar in de problemen. Ik bedoel, we worstelen allemaal om binnen het budgetplafond te blijven en we hadden natuurlijk ook een zwaar ongeluk met Antonelli op Monza. Toen de tweede met George in Austin en nu weer deze week."