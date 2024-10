Dag 2 in Mexico: De nachtmerrie van Sergio Perez

Gisteren werden de derde vrije training en de kwalificatie verreden op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De strijd om de pole position was spannend, maar op de tribunes heerste er toen al teleurstelling. Lokale held Sergio Perez was al afgevallen in Q1, en zijn situatie begint steeds minder positief te worden.

Perez telde de dagen af om weer in zijn thuisland te mogen rijden. De Red Bull-coureur is nog altijd enorm populair in Mexico, maar voor het eerst leken de onrealistische verwachtingen te zijn verdwenen. Er werd niet overal geroepen dat Perez voor een zinderende zege zou gaan zorgen voor zijn thuispubliek. Alleen zijn vader Antonio Perez Garibay was enorm enthousiast, hij riep weer eens dat Perez op een dag wereldkampioen zou worden.

Die dag zal in ieder geval niet gaan plaatsvinden in de komende maanden, of misschien wel jaren. Perez gaf voorafgaand het weekend al aan dat zijn seizoen rampzalig verloopt, en zijn mislukte kwalificatie was tekenend. Op geen enkel moment leek hij in aanmerking te komen voor een plekje in Q2. Het hartstochtelijk geschreeuw in het Foro Sol, dit jaar met een dak, leek hem niet te helpen. Het publiek juichte alsof de grootste voetbalster van het moment het stadion betrad, maar Perez scoorde een hattrick in eigen doel.

Piastri

Zijn rondetijden waren niet goed, en de achttiende tijd was het eindresultaat. Hij was ongeveer een halve seconde sneller dan de langzaamste tijd van Guanyu Zhou. Zijn teamgenoot Max Verstappen was bijna anderhalve seconde sneller dan Perez. Zijn race-engineer probeerde Perez nog een beetje op te beuren door te zeggen dat ook Oscar Piastri zijn kwalificatie had verpest, maar dat maakte niets uit. Perez was weer door het ijs gezakt, en ditmaal voor eigen publiek.

Worstelen

Het past in het seizoen van Perez waarin alles lijkt te mislukken. Hij worstelt met zijn auto, en het is zeker geen Mexicaans showworstelen. Het is een echte worstelpartij voor Perez, die na afloop rondliep met een gezicht alsof hij zich zo snel mogelijk wilde verstoppen in zo'n worstelmasker. De hele wereld zag hoe het misging, en de kans wordt steeds groter dat hij volgend jaar zijn zitje kwijt is.

Vervangers

Helmut Marko hint al weken op een vervanging en inmiddels wordt er een hele vrachtlading aan coureurs in verband gebracht met het stoeltje. Yuki Tsunoda wil een Red Bull-kans krijgen, Liam Lawson lijkt goede papieren te hebben en Marko flirtte zelfs met Piastri. Perez moet vandaag een geweldige race rijden om de sfeer te verbeteren, want anders wordt het allemaal nog zwaarder. Wie dacht dat zijn uitvalbeurt in de eerste bocht vorig jaar pijnlijk was, moet de kwalificatie kijken. Perez staat onder druk, en die druk is nu alleen nog maar groter geworden.