Russell tast in het duister na crash: "Geen idee wat er gebeurde"

George Russell kende een dramatische tweede vrije training in Mexico. Hij crashte op harde wijze en daarmee veroorzaakte hij een lange rode vlag. Russell werd naar het medical centre gebracht, maar bleek geen verwondingen over te hebben gehouden aan het incident. Hij had geen idee wat er precies misging.

Russell zorgde aan het begin van de sessie voor een lange rode vlag. Hij was bij het ingaan van bocht negen de macht over het stuur verloren en zijwaarts de tecpro barrier ingevlogen. Op de beelden was te zien dat Russell de macht over het stuur verloor toen hij de kerbstone raakte. De schade was groot, en de monteurs van Mercedes zullen tijdens de komende uren aan de bak moeten gaan.

Russell werd naar het medical centre gebracht, maar Mercedes meldde dat hij in goede gezondheid was. Russell verscheen na afloop van de training voor de camera van Sky Sports: "Ik heb geen idee wat er gebeurde. De auto begonnen gewoon te bouncen en voordat ik kon corrigeren, was ik al aan het spinnen. De jongens moeten vannacht veel werk gaan verrichten, en zoals het er nu uitziet pakken ze het ding voor ding aan. Het is frustrerend, aangezien we in VT1 heel sterk en snel waren. Ik probeerde die bocht op dezelfde manier als altijd aan te snijden, en op de een of andere manier verloor ik hem gewoon."