Bearman en Albon op het matje geroepen na crash in VT1

De stewards hebben het druk in Mexico. Na afloop van de eerste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez hebben ze meerdere coureurs op het matje geroepen. Onder meer het incident tussen Oliver Bearman en Alexander Albon zal worden onderzocht.

Bearman en Albon zorgden voor de tweede rode vlag in VT1. Albon was bezig met een snelle ronde, terwijl Bearman aan de kant wilde gaan. Albon verloor de macht over het stuur, spinde en raakt Bearman. De stewards willen echter toch met beide coureurs in gesprek gaan, en dat kan voor een straf gaan zorgen. Ook Sauber-rookie Robert Shwartzman moet zich melden bij de stewards, hij heeft mogelijk ingehaald onder gele vlaggen. Dat kan hem of Sauber een flinke straf opleveren.