Dag 1 in Mexico: Nutteloze dag in het zonnetje

Gisteren werden de eerste en de tweede vrije training verreden op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. Het was een bijzondere dag met veel crashes, maar met amper feiten waar men iets van opsteekt. Het is een dag waar niemand echt iets van had geleerd.

Na het sprintgeweld in Austin verheugde iedereen zich op een 'normaal' weekend in Mexico. Lekker trainingen rijden tussen de enthousiaste Mexicaanse fans in het Foro Sol, lol trappen in de paddock met de man met het doodshoofdmasker en gewoon twee trainingen afwerken. Niets bleek minder waar, want het was een dag die in niets leek op een gewone vrijdag. Beide trainingen werden gekenmerkt door onregelmatigheden.

Rookies

In de eerste vrije training kozen vijf van de tien teams ervoor om een rookie in te zetten. Dit is verplicht en het is goed dat ze een kans krijgen, maar hierdoor werd het wel lastig om de verhoudingen in te schatten. Bij de topteams kregen Patricio O'Ward, Andrea Kimi Antonelli en Oliver Bearman een kans, maar hierdoor konden Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc niet in actie komen.

Doordat Bearman van de baan werd gebeukt door een spinnende Alexander Albon, kon Leclerc het eerste gedeelte van de tweede vrije training niet rijden. Met zijn helm op zijn hoofd en de handschoenen in de hand stond de Monegask te wachten totdat hij de baan op kon gaan. Toen alles gereed was kon hij weer naar binnenkomen, aangezien George Russell keihard was gecrasht.

Problemen

Dit was niet alleen onprettig voor Russell en Mercedes, maar ook voor Pirelli. De tweede vrije training stond namelijk helemaal in het teken van de nieuwe banden voor 2025. Er werden testruns afgewerkt op gloednieuwe compounds, en de sessie was zelfs met een halfuur verlengd. Maar in plaats van eindeloze testruns, kreeg men een beeld van een kapotte Mercedes voorgeschoteld.

Toen de baan eindelijk weer werd vrijgegeven, konden niet alle coureurs in actie komen. Max Verstappen kampte met motorproblemen, en bij Williams waren ze nog steeds bezig met het repareren van de bolide van Alexander Albon. De coureurs op de baan voerden trouw hun diensten voor Pirelli uit, maar het was volledig onduidelijk hoe de verhoudingen precies lagen.

Verhoudingen

In de eerste vrije training ontstond immers ook geen duidelijk beeld van wie er nu het snelst is. Is Red Bull terug aan de top? Profiteert McLaren van de nieuwe vloer? Houdt Ferrari het momentum vast? Of kan Mercedes toch nog gaan verrassen? Joost mag het weten. Verstappen verwoordde het het beste, het was een 'nutteloze' dag. Hij baalde, bij Pirelli hadden ze graag wat meer rondjes gezien en de vaste volgers wisten niet hoe de knikkers waren verdeeld. Toch waren er winnaars, want in het zonnetje konden de fans genieten van een ouderwetste chaotische dag Formule 1.