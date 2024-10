Tsunoda snapt niks van Red Bull: "Heb er al vaker om gevraagd"

Motorleverancier Honda maakte afgelopen weekend bekend dat het Red Bull Racing onder druk heeft gezet om een Formule 1-test voor Yuki Tsunoda te regelen. De Japanner, die mogelijk voor Red Bull mag testen in Abu Dhabi, zou erg blij zijn met die kans. Hij snapt alleen niet dat hij nu dan opeens wel een kans zou krijgen.

Yuki Tsunoda is bezig aan zijn vierde seizoen bij Visa Cash App RB (voorheen AlphaTauri). In de voorgaande jaren was presteerde de Japanner zeer wisselvallig en was hij erg onrustig over de boordradio, maar dit seizoen lijkt hij zijn definitieve doorbraak in de sport te beleven. De 24-jarige presteert al het hele jaar uitstekend en was constant sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo. Tsunoda is dan ook een kanshebber op het Red Bull-zitje naast Max Verstappen in 2025, maar Red Bull lijkt een lichte voorkeur te hebben voor zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson.

Honda, de partner van Red Bull en Tsunoda, wil zich daar echter niet zomaar bij neerleggen. De Japanse motorfabrikant heeft Red Bull daarom ook onder druk gezet om op die manier een F1-test voor Tsunoda te regelen. Honda wil namelijk dat de rijder uit Sagamihara een kans van Red Bull krijgt om zijn kwaliteiten te laten zien, een kans die hij tot dusver niet heeft gekregen van het team uit Milton Keynes.

Hoop op test

Als Tsunoda tijdens de mediadag in Mexico-Stad gevraagd wordt hoe hij tegen een F1-test bij Red Bull aan zou kijken, antwoordt hij het volgende: "Misschien gaan er dingen gebeuren", vertelt de 24-jarige tegen de internationale media. "Je weet het bij Red Bull maar nooit, tót de dag dat het gebeurt. Het zou een goede kans zijn. Dan kan ik ze eindelijk laten zien hoe ik rijd. Dat is belangrijk. Het is fantastisch dat de kans zich mogelijk voordoet. Ik weet nog niet of het gaat gebeuren, maar ik heb wel direct iets van ze gehoord. Ik zou mijn kans proberen te maximaliseren."

"Vind ik erg verrassend"

De huidige nummer twaalf in het rijderskampioenschap geeft aan dat het niet de eerste keer is dat er vanuit zijn kamp om een F1-test wordt gevraagd. "Honda helpt me om de test te bewerkstelligen. Ik ben ze dankbaar. Ik ben er ook al mee bezig sinds de eerste race, waarschijnlijk zelfs al sinds vorig jaar. Het is een mix tussen mijn betere prestaties ten opzichte van vorig jaar én het feit dat Honda meer pusht [voor een F1-test, red.]. Ik heb er vaker om gevraagd, maar het is nog niet gebeurd", vertelt de Japanner, die baalt dat hij nog geen testkans gekregen heeft van het team uit Milton Keynes.

"Als je je bedenkt dat het mijn tweede of derde jaar is [dat ik om een test vraag, red.], vind ik het erg verrassend. Je raakt eraan gewend hoe moeilijk het is om een testdag te verkrijgen. Maar als je de afgelopen jaren je teamgenoot verslaat. Misschien gebeurde er iets op de achtergrond waar ik niets van wist. Tegelijkertijd verbeterde ik misschien niet zoals ze hadden gehoopt, vooral qua communicatie op de radio."